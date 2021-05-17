Полиция усилила меры безопасности в столичных школах после событий в Казани

Это сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Они рассказали, что около учебных заведений находятся наряды полиции.

Ранее сегодня стало известно, что после нападения на гимназию №175 в Казани правительство пообещало оборудовать все детские лагеря отдыха в России системами вызова экстренных служб.