РКН по итогам проверки отказался от планов заблокировать твиттер полностью и снял замедление скорости доступа к нему

Роскомнадзор по итогам проверки отказался от планов заблокировать твиттер полностью и снял замедление скорости доступа к нему через стационарные сети. Вместе с тем сохраняется замедление при доступе через мобильный интернет. Как отмечает телеграм-канал ведомства, в Роскомнадзоре получили письмо о готовности сотрудничать от администрации твиттера, но для полного снятия ограничений нужно, чтобы соцсеть удалила весь запрещенный контент. Пока же это требование выполнено на 91 процент. Кроме того, от твиттера требуют удалять все публикации в течение 24 часов после получения уведомлений от Роскомнадзора, как это требуют российские законы.

Регулятор также пригрозил аналогичными мерами в отношении видеохостинга YouTube и соцсети Facebook.