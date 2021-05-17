Сразу в нескольких российских городах сегодня побиты температурные рекорды

Во многие города уже сейчас пришла летняя погода. Так, в Москве сегодня днём зафиксировали более 27-ми с половиной градусов. Выше этой отметки температура в столице не поднималась с 1958-ого года. Ранее Гирдомедцентр поднял уровень погодной опасности в городе до предпоследнего, «оранжевого» уровня. Жара с температурой воздуха в районе 30-ти градусов может продержаться до шести часов вечера.

Погодные рекорды обновляются в эти дни и в Казани. Сейчас там 31 градус тепла. Как сказал агентству РБК климатолог Юрий Переведенцев, там наблюдается аномальная жара, и к тому же сухая. В мае выпало только 12 мм осадков при норме в 41 мм.

Такая же погода и восточнее, причем продержится она еще несколько дней. Так, по прогнозам Гидрометцентра, на севере Поволжья, а также в Свердловской и Челябинской областях будет 30-35 градусов, а в Курганской, Тюменской и Оренбургской до 37-ми.

Ранее в центре погоды «Фобос» отмечали, что завтра в Москве может быть побит температурный рекорд 124-летней давности. По прогнозам в столице будет +31