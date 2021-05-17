По данным Левада Центра*, лишь 15% москвичей готовы проголосовать за партию «Единая Россия»

По данным Левада Центра, который *российские власти считают иноагентом, лишь 15% москвичей готовы проголосовать за партию «Единая Россия», если выборы пройдут в ближайшее воскресенье. В феврале этого года таких было 27%, на последних парламентских выборах они получили в столице 38%.

На втором месте находится ЛДПР, чей рейтинг по сравнению с прошлыми выборами, несколько вырос и составляет 10%. Политик Сергей Удальцов сказал нашей радиостанции, что не доверяет данным опроса, в частности, о росте рейтинга ЛДПР

При этом рейтинги других партий, в том числе Яблока, практически не растут.

