Саудовская Аравия разрешила привившимся от коронавируса гражданам поездки в другие страны

Свидетельство о вакцинации в электронном виде нужно будет показывать при вылете в аэропорту, а по возвращении, несмотря на прививку, сдавать ПЦР-тест. Также путешествовать смогут недавно переболевшие и несовершеннолетние. Запрет на выезд за рубеж для саудовцев действовал больше года, при этом авиасообщение по-прежнему возобновлено не со всеми странами, с которыми оно было до пандемии.

Первую дозу вакцины от ковид-19 в Саудовской Аравии получила уже примерно треть населения.