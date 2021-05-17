Концепцию преподавания истории в российских школах представят к началу следующего учебного года, — рассказал журналистам сопредседатель Российского Исторического общества Александр Чубарьян. По его словам главная задача, которая стоит перед разработчиками концепции, это синхронизировать преподавание всеобщей истории и истории России. Ранее эти два предмета за один и тот же период проходили в одном учебном году, но в разных полугодиях.

Кроме того, обсуждается предложение синхронизировать преподавание истории и литературы. Таким образом, чтобы, например, роман Толстого « Война и мир» изучался в то же время, когда и Отечественная война 1812 года.

