По факту убийства трех человек в Екатеринбурге возбудили уголовное дело по двум статьям

Как уточняют в региональном управлении СК, это «убийство двух и более лиц», а также «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Подозреваемый при задержании оказал сопротивление, его ранили из табельного оружия, сейчас он без сознания в больнице. По данным следователей, это безработный ранее не судимый местный житель. Предварительно, между ним и убитыми произошла пьяная ссора. Мужчине грозит срок вплоть до пожизненного.