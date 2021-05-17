Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил милиции стрелять по протестующим боевыми патронами

Он подписал документ, который освобождает силовиков от ответственности за применение огнестрельного оружия и спецтехники при подавлении массовых беспорядков. Заодно Лукашенко подписал указ, который расширяет список лиц, на которых распространяется госзащита. В него входят военнослужащие, судьи, члены избиркомов, сотрудники СМИ и любые госслужащие, которым угрожает опасность в связи с их служебной деятельностью.

Протесты в Белоруссии продолжаются с прошлого лета, когда по официальным данным, Александр Лукашенко побели на президентских выборах. Оппозиция и страны Запада не признают итоги этих выборов.