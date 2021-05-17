Глава генконсульства США в Екатеринбурге покидает Урал. Об этом стало известно утром в понедельник

Прощальное обращение генерального консула США в Екатеринбурге появилось в официальном аккаунте генконсульства в Facebook утром. Эми Сторроу напомнила, что работа дипмиссии в течение 27-ми лет соединяла Урал и Западную Сибирь с Соединенными Штатами. Языковые мероприятия и обменные программы генеральный консул назвала фундаментом двусторонних связей. По словам Эми Сторроу, регионы работы генконсульства запомнились ей как наполненные духом творчества и энергией. И именно об этом она намерена рассказать соотечественникам после возращения домой. «А еще я угощу их пельменями! Я надеюсь, что в скором времени мы возобновим работу в Екатеринбурге в полном объеме и вновь будем трудиться над укреплением связей между нашими великими странами. А пока — до встречи», — закончила свой прощальный пост генеральный консул США в Екатеринбурге.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вопрос о прекращении работы генерального консула США в Екатеринбурге переадресовал в МИД. В начале апреля американские дипломаты сообщали, что продолжают работу, но генконсульство США в Екатеринбурге приостанавливает выдачу виз и оказание услуг для американских граждан. Причиной была названы «значительные ограничения в количестве российских виз для американских дипломатических работников», — это цитата с официального сайта дипмисси в Екатеринбуре.