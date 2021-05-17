Власти Уфы планируют разыграть квартиру и другие «ценные призы» среди вакцинировавшихся от COVID-19

14-го мая в Уфе стартовала акция, которая, по задумке властей, должна мотивировать граждан к иммунизации. Об этом сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве заявил министр здравоохранения Максим Забелин. По его словам, после процедуры пациент получает QR-код и электронный номер, по которому можно зарегистрироваться на участие в лотерее на специальном сайте «Здоровая Уфа». Одним из подарков станет квартира в городе. Также победители получат 10 смартфонов.

Как добавил Забелин, проект за 3 дня реализации уже позволил «значительно» увеличить количество ежедневно вакцинируемых. Между тем оба компонента вакцины получили менее 6% населения республики.



Тем временем, по официальной статистике, заболеваемость COVID-19 в Башкирии продолжает падать.