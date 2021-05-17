В Москве побит температурный рекорд 1958 года

К часу дня температура воздуха на главной московской метеостанции на ВДНХ поднялась до 27,5 градусов, — сообщает Гидрометцентр. В столице действует оранжевый уровень погодной опасности. Завтра ожидается до плюс 32-х.

Оранжевый уровень означает, что есть вероятность стихийных бедствий.

