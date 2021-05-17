В Германии федеральное ведомство по судоходству и гидрографии разрешило продолжить строительство Северный поток-2

В Германии федеральное ведомство по судоходству и гидрографии разрешило продолжить строительство газопровода Северный поток-2 в исключительной экономической зоне страны. В начале мая разрешение было приостановлено из-за иска экологов.

Ведомство рассмотрело иск и пришло к выводу, что прокладка труб не окажет значительного неблагоприятного воздействия на охраняемые виды птиц.

