Чиновники готовы пойти на мировую в суде о сохранении портрета Хармса на стене дома, где жил писатель

Ранее администрация Центрального района требовала, чтобы жильцы закрасили граффити.

Представители районной администрации готовы предоставить отсрочку жителям здания, чтобы они согласовали рисунок на фасаде. Об этом идёт речь в ответе губернатора Петербурга Александра Беглова на запрос депутата заксобрания Бориса Вишневского. Глава города сообщил, что чиновники пошли навстречу товариществу собственников жилья, цитата, «принимая во внимание значимость для жителей Санкт-Петербурга литературного творчества Даниила Хармса», – к.ц. Портрет писателя разместили на фасаде дома 11 по улице Маяковского более пяти лет назад. Создатели изображения получили одобрение у жителей, однако представители районной администрации направили в суд иск, в котором потребовали закрасить граффити, хотя рисунок уже стал неформальной достопримечательностью. За его сохранение выступили многие горожане, в том числе руководитель Эрмитажа Михаил Пиотровский и музыкант Александр Розенбаум, а также Союз писателей Петербурга.

Поэт и прозаик Даниил Хармс жил в доме номер 11 на улице Маяковского 15 лет до ареста в августе 1941-го года.