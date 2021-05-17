Испания прекратила дело о предполагаемом вмешательстве России в каталонский кризис

Следствие не нашло основания для того, чтобы утверждать, что спецслужбы вмешивались в дела Испании во время референдума по Каталонии еще в октябре 2017 года.

Дело было заведено два года назад после отчета местной полиции, в котором утверждалось, что к беспорядкам в Каталонии якобы имеет отношение ГРУ. По их версии Москва предлагало лидерам движения за независимость материальную и военную помощь. Российский МИД тогда все обвинения отверг.

Согласно данным, приведенным газетой Diario, заместитель прокурора национальной судебной коллегии упрекнул силовиков в том, что в качестве доказательств они предоставили лишь показания одного осведомителя и публикации из СМИ. Он тогда рекомендовал не только прекратить расследование, но и вовсе закрыть дело. О том, что дело больше года назад попало в архив стало известно только сейчас.

Референдум о независимости Каталонии прошел в октябре 2017 года. Более 90% граждан тогда проголосовали за выход региона из состава Испании, однако власти страны результаты голосования не признали.

Бывший лидер автономии Карлес Пучдемон после референдума бежал из страны. Он до сих пор скрывается в Бельгии.