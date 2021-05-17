Мосгорсуд отложил на 9 июня рассмотрение иска о признании экстремистскими организаций, связанных с Навальным

Мосгорсуд отложил на 9 июня рассмотрение иска о признании экстремистскими организаций, связанных с политиком Алексеем Навальным, в частности, Фонда борьбы с коррупцией. Прокуратура приобщила к делу дополнительные 6 томов, — рассказал адвокат Иван Павлов.

Алексей Навальный через адвокатов попросил разрешения участвовать в заседании Мосгорсуда. Суд это обращение пока не рассмотрел.

Напомним, российские власти считают Фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом.