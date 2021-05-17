Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, расширяющий права силовиков при работе на массовых акциях

Применять оружие и спецсредства теперь будет проще.

В предыдущей редакции документа пускать в ход оружие разрешалось только в том случае, если выполнить задачу иными способами нельзя. Теперь же, это можно будет сделать в зависимости от обстановки, характера происходящего, личности правонарушителя в соответствии с нормами закона. Ответственности при этом сотрудник силовых ведомств не понесет. Еще одно – условие четкое и недвусмысленное предупреждение о том, что собирается делать правоохранитель, если конечно он не поставлен в критическую ситуацию. Документ, ранее одобренный обеими палатами парламента Белоруссии, появился в реестре правовых актов, что означает его подписание Президентом. Кроме вышеперечисленных изменений силовикам дано право запрещать фото— и видео-съемку на акциях. Уточняются основания для проведения досмотра граждан.

В августе прошлого года, после президентских выборов в Белоруссии начались протесты. Оппозиция считает сфальсифицированными результаты голосования. По официальным данным, победу в шестой раз одержал Александр Лукашенко – он набрал более 80% голосов.