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14:35, 17 мая 2021

Сирены воздушной тревоги снова звучат в крупных городах на юге Израиля

Граждан предупреждают о новых ракетных обстрелах из сектора Газа. По данным полиции, одна из ракет попала в жилой дом в городе Ашдоде. Несколько человек получили легкие ранения. Как сообщила армейская пресс-служба, за неделю из сектора Газа по Израилю было выпущено больше 3-х тысяч ракет. Утверждается, что около 90% были перехвачены.
В свою очередь, палестинские источники утверждают, что минувшей ночью сектор Газа подвергся самой мощной атаке. СМИ сообщают о гибели в Газе одного из командиров группировки «Исламский джихад». Впрочем, эта информация пока не подтверждена официально.  


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