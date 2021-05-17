Сирены воздушной тревоги снова звучат в крупных городах на юге Израиля

Граждан предупреждают о новых ракетных обстрелах из сектора Газа. По данным полиции, одна из ракет попала в жилой дом в городе Ашдоде. Несколько человек получили легкие ранения. Как сообщила армейская пресс-служба, за неделю из сектора Газа по Израилю было выпущено больше 3-х тысяч ракет. Утверждается, что около 90% были перехвачены.

В свою очередь, палестинские источники утверждают, что минувшей ночью сектор Газа подвергся самой мощной атаке. СМИ сообщают о гибели в Газе одного из командиров группировки «Исламский джихад». Впрочем, эта информация пока не подтверждена официально.