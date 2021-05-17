Бывший гендиректор центра имени Хруничева Александр Селиверстов приговорен к 5-ти годам колонии по делу о растрате имущества с использованием служебного положения. Двоим его заместителям, Виктору Ларину и Юрию Яковлеву, назначено по 4,5 года колонии общего режима, — сообщает Следственный комитет.

По данным следствия, центру Хруничева был нанесен ущерб на сумму свыше 100 миллионов рублей. Еще один фигурант, глава компании-посредника Руслан Уразгильдеев, объявлен в международный розыск.