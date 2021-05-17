Бастрыкин считает, что на протестные акции в основном выходят 14-15-летние школьники, а также приезжие и безработные

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин считает, что на протестные акции в основном выходят 14-15-летние школьники, которым, цитата, «нужна движуха», а также приезжие и безработные. Между тем, данные независимых социологов это не подтверждают, — отмечает издание «Бумага». В частности, по их данным, среди протестующих большинство составляют люди в возрасте 18-24 и 25-39 лет. В частности, на протестной акции 21-го апреля несовершеннолетних было около 1%.