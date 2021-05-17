30-летняя Ксения Разуваева возглавила Росмолодежь – Федеральное агентство по делам молодёжи,

Об этом сообщает пресс-служба правительства. Ранее Разуваева работала в управлении по общественным проектам внутриполитического блока Кремля. Она возглавляла департамент молодежных проектов. Информированный источник РБК рассказал, что Разуваевой предстоит изменить подходы к работе с молодежью. В Кремле считают, что активное участие молодых людей в митингах в поддержку Алексея Навального в Москве и Петербурге показало, что эта работа должным образом не велась, — утверждает собеседник агентства.