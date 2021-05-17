Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, дающий право силовикам применять оружие с учетом обстановки

Сотрудники правоохранительных органов не будут нести ответственности за причиненный вред.

В августе прошлого года, после президентских выборов в Белоруссии начались протесты. Оппозиция считает сфальсифицированными результаты голосования. По официальным данным, победу в шестой раз одержал Александр Лукашенко – он набрал более 80% голосов.