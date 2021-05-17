Увеличение нарядов для патрулирования улиц поможет сократить количество преступлений – «Сильная Россия»

Увеличение нарядов для патрулирования улиц поможет сократить количество преступлений. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

«Лица без постоянного места жительства собираются зачастую на детских площадках, распивают, потом случаются конфликты. Здесь в больше степени нужно делать акцент на профилактику распития спиртных напитков в общественных местах. У нас патрульно-постовой службы практически не осталось на улицах, ее резко сократили за последний год. Надо не ограничивать права граждан на перенос кухонных ножей, а все-таки вернуть полицию на улицы. Необходимо, чтобы камерами видеонаблюдения пользовались не только тогда, когда уже совершено преступление, а в том числе и для профилактики. Диспетчер или роботизированная система выявляет определенную ситуацию, выезжает наряд», — сказал он.

А.Цветков добавил, что необходимо развивать социальные службы, которые смогут направлять лиц без постоянного места жительства направлять в реабилитационные центры. А.Цветков также отметил, что такие люди являются «серьезными разносчиками заразы».

Ранее стало известно о трех погибших в Екатеринбурге в результате пьяной ссоры. ЧП случилось в сквере в районе железнодорожного вокзала. Подозреваемого, вооруженного ножом, попыталась задержать полиция. Мужчина попытался напасть с ножом на сотрудников МВД, после чего полицейские открыли огонь на поражение. По словам пресс-секретаря Управления МВД по СО Валерия Горелых, на предупредительный выстрел в воздух нападавший не отреагировал. Задержанный мужчина жив и находится в больнице. Сейчас территория сквера оцеплена, на месте происшествия работают следователи и оперативники. Более подробная информация о случившемся, в том числе о возбуждении уголовного дела, будет представлена в ближайшее время, как заявили в местном управлении СК.