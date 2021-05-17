Мэрия Москвы не согласовала проведение выставки к столетию Сахарова на Цветном бульваре. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» исполнительный директор Сахаровского центра* Сергей Лукашевский.

«В начале 2020 года мы подали заявку в дирекцию массовых мероприятий Департамента культуры города Москвы на организацию на Цветном бульваре выставки, посвященной столетию Сахарова. За несколько часов до конца апрельской рабочей недели, перед началом длинных выходных, мы получили устный ответ о том, что контент не согласован. Никакого более развернутого ответа мы не получили. Открытие выставки было запланировано на сегодня. Нам представляется, что это решение очень странное, необоснованное, по большому счету постыдное. В столетие Сахарова нам хотелось рассказать москвичам об этом человеке, о его главных идеях его же собственными словами. Слова Сахарова оказываются противоречащими духу времени, как его видят чиновники мэрии Москвы», — сказал он.

С.Лукашевский отметил, «тем самым общество отчасти оказывается отрезанным от наследия одного из самых великих своих соотечественников XX века». Исполнительный директор также добавил, что 21 мая в Сахаровском центре* откроется выставка «Сахаров. Новый век», которая будет работать для посетителей в течение месяца.

* — Внесен властями РФ в список НКО-иноагентов