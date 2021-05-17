Мосгорсуд до 9-ого июня отложил рассмотрение дела о признании экстремистскими организаций, связанных с Навальным.

Мосгорсуд до 9-ого июня отложил рассмотрение дела о признании экстремистскими организаций, связанных с политиком Алексеем Навальным. Сегодняшнее заседание было закрыто от общественности из-за засекреченных материалов.

Дело против ФБК*, Фонда защиты прав граждан** и Штабов Навального собрало у здания суда множество представителей прессы. Рядом с ними стояли наряд полиции, сотрудники Росгвардии и автозак.

В толпе было и несколько активистов, которые пришли поддержать оппозиционеров. Одна из пришедших отметила, что она тяжело переживала закрытие штабов из-за признания их экстремистским движением.

Само заседание не продлилось и часа. Защитники фондов Навального вышли со стопками бумаги из материалов дела. По словам адвокатов, сегодняшние слушание перенесли, потому что прокуратура заявила еще несколько томов.



К команде защитников сегодня присоединился адвокат Илья Новиков. Он сказал, что сделал это из солидарности с коллегой Иваном Павловым, на которого наложили ограничения по другому делу, и потому что считает значительным дело против Фонда Борьбы с Коррупцией.

Также адвокаты рассказали о том, что в суд еще в прошлый раз подавали ходатайство от основателя ФБК Алексея Навального. Он хотел бы участвовать в слушаниях. Тем не менее, сегодня судья не приступил к рассмотрению этого обращения.

Фонд Борьбы с Коррупцией работает с 2010-ого года. Осенью 2019-ого российские власти объявили его иностранным агентом.

*. ** — — российские власти считают иноагентом.