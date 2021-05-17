В Екатеринбурге расследуют поножовщину, в результате которой погибли 3 человека

Конфликт произошёл в сквере неподалеку от железнодорожного вокзала города. Полиция при задержании агрессивного мужчины открыла стрельбу.

Сквер в квартале от железнодорожного вокзала Екатеринбурга до сих пор оцеплен. Некоторые издания сообщили, что следственные действия на месте гибели 3-х человек будут продолжаться до вечера. Одним из направлений работы следователей и полиции остается установление личностей погибших. В сети уже появлялась информация о том, что двоих погибших опознал сотрудник вокзала и это вахтовики из Новосибирска. Позже портал Е1 сообщил, что эта информация не получает подтверждения. В это же время появились данные, что один из погибших похож на постояльца хостела, снявшего место на сутки с 12 по 13 мая. Подтверждения от полиции и СК эта информация не получила. Зато Свердловское управление МВД сообщило об установлении личности нападавшего. Это житель Среднего Урала, — рассказал глава пресс-службы управления МВД по региону Валерий Горелых.

Во время задержания подозреваемого в поножовщине полицейские стреляли в воздух и на поражение. Раненого с места происшествия увезли в больницу, где сразу отправили в операционную. В региональном МВД добавили, что по неподтвержденным пока данным у подозреваемого есть ножевое ранение в область груди. Информацию о наличии огнестрельного ранения в полиции уточняют.

В региональном управлении СКР сообщили, что о заведении УД сообщат по окончании следственных действий. СМИ также сообщают, что подозреваемый прооперирован и находится без сознания.

Председатель экспертного Совета по безопасности Антон Цветков считает, что дополнительные ограничения на ношение ножей не приведут к сокращению количества подобных преступлений. В интервью «Эху» он сказал, что работать нужно над социальной стороной вопроса.

По мнению Цветкова, еще одной проблемой остается сокращение числа полицейских нарядов, которые работают на улицах. К подобным нападениям с ножом в общественных местах, как правило, привлечено особое внимание общественности. Это связано с тем, что чаще всего до пояснения подробностей выдвигаются версии о террористических мотивах нападавших.

Новости о пострадавших или жертвах в результате нападения с ножом в общественных местах появляются регулярно, и чаще всего такие ситуации связаны с бытовыми конфликтами. Но иногда мотивы преступников неочевидны. Только за последнее месяцы произошло несколько громких случаев, например, в Швеции и Германии. Часто подобные преступления совершаются последователями радикального ислама – только во Франции подобных инцидентов с жертвами и пострадавшими за последние два года не мене пяти. Одно из них произошло в октябре в Ницце — трое погибших одного из них преступник обезглавил. Подобные атаки были и в России – один из самых громких случаев произошел в Сургуте, где 19-летний дагестанец напал на прохожих, ранил 8 человек. Однако не всегда такие инциденты признаются терактами. Так в частности полтора года назад три человека получили ранения в результате нападения с ножом в центре Гааги, но в полиции заявил об отсутствии доказательств того, что нападение было террористическим актом.

В случае терактов ответственность за нападения на себя чаще всего берет запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».