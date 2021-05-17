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13:35, 17 мая 2021

Кремль: возможность обмена украинского политика Виктора Медведчука на кого-либо из заключённых в РФ не рассматривается

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобные инициативы внутриукраинской политической кухней.
Виктор Медведчук – депутат Верховной Рады, кум Владимира Путина, один из богатейших украинских бизнесменов. Ему предъявлены обвинения в госизмене и нарушении правил ведения войны. 13-го мая политика поместили под домашний арест до 9-го июля. Прокуратура требовала заключить его в СИЗО, — напоминает РБК.  


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