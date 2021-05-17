По данным «Левада-центра» *, рейтинг «Единой России» в Москве за два года упал на 10%

Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайший выходной, за партию власти проголосовали бы 15% респондентов. На втором месте ЛДПР с 10%, на третьем – КПРФ. Четверть опрошенных не намерены голосовать вовсе.

* — российские власти считают «Левада-центр» иностранным агентом.