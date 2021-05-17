Полиция установила личность мужчины, подозреваемого в убийстве трех человек в Екатеринбурге

Это житель Свердловской области 87-го года рождения, ранее не судимый и официально не трудоустроенный. По версии следствия, бытовой конфликт перешел в поножовщину. При задержании подозреваемый пытался напасть и на полицейских. Сотрудники правоохранительных органов открывали огонь. Сейчас нападавший в больнице. Источник ТАСС сообщает, что мужчина без сознания, и допросить его невозможно.