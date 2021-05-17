Несколько единиц спортивного оружия изъято у московского подростка

Он сообщил одноклассникам о планах устроить стрельбу в школе, — сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник. Сам 10-классник сказал полицейским, что пошутил. Задерживать его не стали. По словам школьника, он занимается в патриотическом клубе. Пневматический автомат и револьвер ему купили родители.