Песков: Высокопоставленные чиновники не могут иметь недвижимость в странах, объявленных недружественными России

Высокопоставленные чиновники не могут иметь недвижимость в странах, объявленных недружественными России. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Высокопоставленным чиновникам запрещено иметь за рубежом какую-либо недвижимость, иметь недвижимость в Чешской Республике и Соединенных Штатах Америки. Таких просто быть не может: если у них есть там недвижимость, значит, они не высокопоставленные чиновники. Если они являются высокопоставленными чиновниками и имеют там недвижимость, то они должны прекратить быть высокопоставленными чиновниками. Это забота соответствующих наших ведомств и подразделений Администрации президента», — сказал он.

Решение включить Чехию и США в список недружественных стран российские власти приняли в ответ на действия обоих государств, предпринятых в апреле. Вашингтон ввел новый пакет санкций против Москвы, включающий высылку российский дипломатов, Чехия объявила российских дипломатов персонами нон грата на фоне расследования взрывов на складе с боеприпасами во Врбетице в 2014 году. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее сообщил в интервью РИА Новости, считает шизофренией заявления властей Чехии по взрывам во Врбетице. В российском МИДе считают, что власти Чехии не в состоянии объективно расследовать взрывы во Врбетице. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.