Песков: Возлагать на Россию вину за начало Второй мировой войны является кощунством

Возлагать на Россию вину за начало Второй мировой войны является кощунством. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Здесь очень важно, одно дело мы говорим о двусторонних российско-германских отношениях, которые были, их нельзя отрицать, вы знаете документы, которые подписывались, это тоже не секрет, вы знаете приложения к этим документам – это все было, и никто открещиваться от своей истории не собирается. Но при этом хоть каким-то образом возлагать вину на Россию за начало Второй мировой войны – это ничто иное как кощунство. И это кощунство с юридической точки зрения теперь зафиксировано в законе. Вы хотите от меня экспертную раскладку. Я не готов сейчас обсуждать каждую фразу, каждое положение, я не думаю, что это будет верно», — сказал он.

Ранее депутаты Госдумы предложили запретить публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне В соответствующем законопроекте речь идет об отождествлении целей, решений и действий советского руководства, военного командования и военнослужащих с целями, решениями и действиями представителей нацистского блока, установленными Международным трибуналом и другими судами в период Второй мировой войны. Также предлагается запретить публичное отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы. Действие законопроекта, в случае принятия, будет распространяться на выступления и публикации в СМИ и интернете.