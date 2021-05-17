Жители Санкт-Петербурга сегодня вспоминают депутата Галину Старовойтову, которую убили более 20-ти лет назад

В этот день ей исполнилось бы 75 лет.

Мемориальная встреча памяти депутата пройдёт в сквере Галины Старовойтовой на Суворовском проспекте в два часа дня. На неё приглашают всех желающих. Ранее на Никольском кладбище отслужили панихиду по политику. Напомню, убийство ученого и депутата, которое произошло в подъезде её дома в ноябре 1998 года, до сих пор не раскрыли. Организатором признали бывшего прапорщика ГРУ и директора охранного предприятия Юрия Колчина. Следствие сообщало о его связях с депутатом госдумы от ЛДПР Михаилом Глущенко, однако его не стали разыскивать, когда после после ареста исполнителей он уехал из России. А два года назад обвинение в организации убийства Старовойтовой предъявили лидеру «тамбовской» преступной группировки Владимиру Барсукову-Кумарину, которого СМИ называли «ночным губернатором Петербурга». Сейчас он находится в колонии за другие преступления. Его так же считают лишь организатором, заказчика убийства следователи так и не назвали.

Галина Старовойтова почти десять лет работала депутатом Верховного совета СССР и Государственной думы России, а также руководила партией и движением «Демократическая Россия».