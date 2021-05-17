В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

Генеральная прокуратура республики сообщает, что 43-летний поляк уже арестован на три месяца, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Мужчина полностью признал свою вину.

По версии следствия, Марчин предоставлял спецслужбам России информацию из военной отрасли, а также передавал данные о юридических и физических лицах Польши. Агентство внутренней безопасности страны отмечает, что уже опросили несколько свидетелей и провело обыски. В ходе разбирательств обнаружены предметы и документы, которые дополнили доказательную базу. Все материалы дела засекречены, так как содержат информацию, представляющую собой государственную тайну.

Обвинения в шпионаже в пользу Москвы в последнее время звучат все чаще. Так, еще два дня назад к 15,5 годам тюрьмы был приговорен отставной американский спецназовец. Суд постановил, что он предоставлял российским спецслужбам информацию о национальной обороне Соединенных штатов.

На очередные обвинения в шпионаже Москва пока не отреагировала.