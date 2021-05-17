Врачи оперируют мужчину, напавшего с ножом на людей в Екатеринбурге и убившего троих

При задержании его ранили полицейские.

Из сквера у железнодорожного вокзала, где произошел инцидент, нападавшего привезли в одну из больниц Екатеринбурга и сразу доставили в операционную, рассказал изданию E1 источник в сфере здравоохранения. Потом мужчину переведут в реанимацию, и когда он придет в сознание, его смогут допросить. Ранение подозреваемый получил во время задержания. В Следственном комитете утверждают, что мужчина пытался напасть на прибывших в сквер полицейских – те сделали предупредительный выстрел, а затем выстрелили в подозреваемого. Насколько серьезно его ранение, не сообщается. Полиция уже выяснила личность нападавшего – его фамилия Кукушкин, ему 34, приехал он из Туринского района Свердловской области. Известно, что официально нигде он не работает. Не судим, но у него много административных штрафов: за пьяное вождение, за распитие спиртных напитков в общественных местах и мелкое хулиганство. В МВД ранее сообщили, что, по предварительным данным, конфликт, перешедший в поножовщину, произошел «на почве распития спиртного».

Место происшествия оцепили. Устанавливаются личности погибших