В России будут разработаны новые требования по обеспечению безопасности школ после трагедии в Казани

Это пообещал премьер Михаил Мишустин. Он также попросил вице-премьера Татьяну Голикову лично проконтролировать оказание помощи пострадавшим.

Напомним, в результате стрельбы, которую устроил в казанской гимназии 19-летний Ильназ Галявиев, погибли девять человек, более двадцати пострадали.