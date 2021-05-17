Напавший сегодня на трех человек в сквере у железнодорожного вокзала, находится без сознания в больнице

У нападавшего был нож, передает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах. Его допрос пока невозможен. По версии Следственного комитета, три человека погибли в результате пьяной ссоры. У нападавшего был нож. Он также угрожал полицейским, которые были вынуждены выстрелить. С ранением он был госпитализирован.