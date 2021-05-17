Сирены воздушной тревоги сегодня вновь звучат в израильском городе Ашкелоне и районах, граничащих с сектором Газа

Палестинские радикалы возобновили ракетные обстрелы.

По данным Армии обороны Израиля, за последние сутки было выпущено не менее 60-ти ракет. В свою очередь, израильская авиация атаковала несколько целей на палестинской территории. В частности, были нанесены удары по домам девяти командиров ХАМАС, в некоторых из которых было обнаружены склады оружия.