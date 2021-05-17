Законопроект, ужесточающий контроль за получением лицензий на оружие внесен в Государственную Думу

Закон вводит понятие медицинских противопоказаний, которые не позволят гражданам получить лицензию на оружие. Перечень будет устанавливаться правительством. Об этом сообщил ТАСС один из соавторов депутат от фракции Единая Россия Александр Хинштейн. От соискателей потребуют пройти химико-токсикологическую экспертизу на наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов, а также тестирование у психиатра. Действительными будут считаться только выводы комиссии по месту жительства, выданные государственными или муниципальными медицинскими учреждениями. Итоговый документ будет электронным с подтвержденной подписью врачей. Таким образом исчезает необходимость предоставлять бумажные справки, который давно стали предметом продажи. Доступ к электронному реестру получит Росгвардия. В него, в частности, будут вносится данные последующих исследований, на основании которых лицензия может быть отозвана, а оружие изъято.

ОТВОДА

Внесение закона стало следствием трагедии в Казани, где 19 летний мужчина совершил массовое убийство в школе легально приобретенным оружием.