В Екатеринбурге задержан местный житель, который убил трех человек в сквере у железнодорожного вокзала

По версии Следственного комитета, это произошло во время пьяной ссоры. У нападавшего был нож. Он также вел себя агрессивно и по отношению к силовикам, которые были вынуждены переменить огнестрельное оружие. Мужчина получил ранение. Сейчас выясняются личности погибших и самого нападавшего.