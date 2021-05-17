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12:04, 17 мая 2021

Дело о признании ФБК экстремистской организацией засекретили из-за личных данных силовиков,

фото: t.me/mediazzzona
фото: t.me/mediazzzona

Это выяснила газета «Коммерсант». Дело о признании ФБК экстремистской организацией засекретили из-за личных данных силовиков, выяснила газета «Коммерсант».

Гриф «секретно» делу против ФБК и штабов Навального присвоили из-за персональных данных сотрудников силовых структур, подававших иски о причинении ущерба к участникам протестных митингов, рассказал «Коммерсанту» источник в правоохранительных органах. Издание также изучило незасекреченные материалы по делу, в которых содержится и часть доказательств к иску прокуратуры. В частности там собрано несколько списков людей, привлекавшийся, например, по статьям об экстремизме или нарушении закона о митингах. Причем кроме соратников Алексея Навального там фигурируют люди, чья связь с оппозиционерами не указана даже косвенно – например, житель Татарстана, выложивший фотографию Гитлера на сайт «Бессмертного полка». Часть таких списков подготовили областные прокуратуры, и в некоторых подобных документах указывается, что на действия привлекаемых за экстремизм людей влияли штабы Навального. Среди документов есть и отчет Центризбиркома, в которых говорится, что Навальный выступал против поправок к Конституции, а перед выборами в Госдуму призывал применять систему «Умное голосование» и участвовать в протестах.

По версии прокуратуры, целью штабов и фондов было «создание условий» для изменения основ конституционного строя с использованием «сценария цветной революции». Напомним, что ФБК признан российскими властями иностранным агентом.


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