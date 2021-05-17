В России отмечен значительный рост числа инфицированных коронавирусом за сутки

Согласно данным оперативного штаба, за день выявили более 9300 человек с коронавирусом. Это на несколько сотен больше, чем накануне. На Москву приходится более 3,5 тысяч случаев.

Ранее сегодня глава Минздрава Михаил Мурашко признал, что ситуация в крупных городах остается напряженной.

Заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов не считает возможным определить, будет ли в России третья волна коронавируса.

По словам Северинова, нет также точной информации о количестве произведенных доз вакцин.