Оперштаб: В РФ более 9,3 тыс. случаев COVID-19 за сутки, 340 умерших

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 тыс. 328 случаев, умерли за сутки 340 пациентов, следует

из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 9 тыс. 328 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 556 (16,7%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки по выздоровлении из больниц выписан 7 тыс. 181 человек, от коронавируса умерли 340 пациентов.

В Москве в понедельник, сообщает оперативный штаб, 3 тыс. 573 случаев COVID-19 за сутки, и это самые высокие показатели по России, 57 скончавшихся и 2 тыс. 041 выздоровевший.

Наименьшее число заболевших за сутки выявлено в Еврейской АО — один. Ни одного заболевшего не зарегистрировано в Ненецком и Чукотском автономных округах.

С момента распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 млн 949 тыс. 573 случая коронавирусной инфекции, 116 тыс. 211 умерших и 4 млн 563 тыс. 254 выписанных.