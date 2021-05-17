Серьезная автомобильная авария произошла под Красноярском

На одной из трасс столкнулись рейсовый микроавтобус и мини-грузовик. Пострадали девять человек. Все они находились в автобусе. Проводится проверка по факту оказания услуг перевозки пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности, — передает ТАСС.