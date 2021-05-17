В Екатеринбурге в сквере у железнодорожного вокзала совершено тройное убийство

В Следственном комитете утверждают, что конфликт произошел на почве распития спиртного. Сам нападавший задержан, а не убит, как предполагалось ранее. Он пытался также напасть с ножом на силовиков и был ранен в ответ. Впрочем, есть очевидцы, которые утверждают, что в районе была слышна стрельба. Сейчас место преступления оцеплено. Оперативники устанавливают личности погибших и опрашивают свидетелей.