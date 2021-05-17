Мосгорсуд отложил на 9 июня заседание по иску о признании структур политика Алексея Навального экстремистскими

По словам адвокатов, по ходатайству прокуратуры к делу приобщили еще шесть томов, и поэтому защиты нужно время для ознакомления с ними. По данным газеты «Коммерсантъ», дело засекречено из-за личных данных силовиков, которые подали иски об ущербе со стороны участников протестных митингов. На этом фоне профильный комитет Госдумы рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о запрете избираться в Госдуму гражданам, которые причастны к деятельности экстремистских и террористических организаций. Напомним, автор инициативы – «единоросс» Василий Пискарев. Депутаты планируют рассмотреть документ на завтрашнем заседании.