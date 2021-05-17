Задержанному мундепутату Щербаковой вменяют участие в митинге в поддержку Навального 21 апреля

. Задержанному муниципальному депутату Юлии Щербаковой вменяют участие в митинге в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов.

«Юлю задержали на выходе из подъезда в 8 утра, когда она ехала на работу, при том что вменяемая ей статься, даже если бы она имела основания, не является арестной, а значит задерживать человека нет оснований. Юля была тем не менее доставлена в ОВД, там отказались для начала фиксировать время, потом начали производить следственные действия, хотя Юля настаивала на том, чтобы дождаться адвоката. Совершенно противоправная ситуация. Ей была предъявлена фотография якобы с акции 21 числа, на которой она, насколько мне известно, не была. Это еще один эпизод террора власти против независимых депутатов», — сказал он.

Муниципальный депутат Юлия Щербакова находится в ОВД «Черемушки». Комментариев правоохранительных органов по поводу задержания пока не поступало.