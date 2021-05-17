Мосгорсуд отложил на 9 июня заседание по иску о признании ФБК* экстремистским

Мосгорсуд отложил на 9 июня заседание по иску столичной прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан

(ФБК и ФЗПГ, признаны в России НКО-иноагентами), а также общественного движения «Штабы Навального» экстремистскими организациями. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов,представляющих интересы ФБК, Евгений Смирнов.

«Заседание перенесли на 9 июня», — сказал он. Адвокат отметил, что по ходатайству прокуратуры к исковым материалам приобщены еще шесть томов. Представителям фонда дано время для ознакомления с ними.

Ранее Мосгорсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры об ограничении деятельности ФБК и ФЗПГ.