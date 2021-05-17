За прошедшую ночь израильская армия атаковала 9 зданий, принадлежащих руководителям «Хамаса» — пресс-секретарь ЦАХАЛа

За прошедшую ночь израильская армия атаковала 9 зданий, принадлежащих руководителям «Хамаса». Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь ЦАХАЛа, капитан запаса Анна Уколова.

«За последнюю ночь были нанесены атаки по девяти зданиям, которые принадлежат командующему звену «Хамаса», которые используются для хранения оружия, пусковых установок. Армия следит за всеми главнокомандующими «Хамаса» и армия сделает все, что потребуется, чтобы вернуть безопасность Израилю», — сказала она.

Ранее стало известно, что армия Израиля атаковала дома лидеров радикального исламистского движения «Хамас», контролирующего сектор Газа. За ночь с территории Сектора Газа выпустили более полусотни ракет по городам в центральной и южной части еврейского государства. В ответ израильские военные обрушили очередную серию массированных ударов по Сектору Газа, было сброшено не менее ста снарядов – в результате некоторые районы в главном городе анклава были обесточены. Израиль также атаковал дом лидера политического бюро «Хамас» Яхьи Синвара – здание было разрушено, но находился ли там Я.Синвар, неизвестно. В результате обстрела количество жертв в секторе Газа увеличилось до 149. Напряжение в регионе не спадает уже неделю. За это время по Израилю было выпущено более трех тысяч ракет, погибло десять израильтян.

Совет Безопасности ООН сегодня обсудит крупнейшее с 2014-го года обострение ситуации в регионе. По неподтвержденным данным, в заседании примут участие представители Израиля и Палестины.