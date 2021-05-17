В Испании прекратили расследование, связанное с предполагаемым вмешательством России в каталонский кризис

Национальная судебная коллегия Испании прекратила расследование по делу о предполагаемом участии России в сепаратистском кризисе в Каталонии.

Суд не нашел никаких доказательств вмешательства России. Секретное следствие велось с 2019 года. Оно было открыто судьей национальной судебной коллегии Мануэлем Гарсией-Кастельоном. Объектом внимания стала действовавшая в Каталонии группа сепаратистов. Предполагалось, что она была связана с российскими спецслужбами. Однако подтвердить эти подозрения фактами не удалось. Заместитель прокурора коллегии Мигель Анхель Карбальо упрекнул правоохранителей в том, что они не смогли предоставить ничего, кроме показаний одного осведомителя и ссылок на публикации в местной прессе. В следствии этого, дело было закрыто. Напомню, что посол России в Испании Юрий Корчагин выразил возмущение публикацией в газете Эль Паис, которая и стала отправной точной расследования и назвал информацию фейковой.

Российский МИД назвал нездоровым интерес испанской прессы к России в связи с делом о каталонском сепаратизме.