Кандидаты на владение оружием в России должны проходить медицинскую комиссию только в государственных учреждениях

Это предусмотрено законопроектом, который вносят в Госдуму депутаты-"единороссы". В документе отмечается, что осмотр психиатром и наркологом должен проводиться строго по месту жительства гражданина. Медицинские заключения будут поступать в цифровом виде в Росгвардию. По словам одного из авторов законопроекта, Александра Хинштейна, устраняется возможность предоставления фальшивых справок.