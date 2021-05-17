Кандидаты на владение оружием в России должны проходить медицинскую комиссию только в государственных учреждениях

Это предусмотрено законопроектом, который вносят в Госдуму депутаты-"единороссы". В документе отмечается, что осмотр психиатром и наркологом должен проводиться строго по месту жительства гражданина. Медицинские заключения будут поступать в цифровом виде в Росгвардию. По словам одного из авторов законопроекта, Александра Хинштейна, устраняется возможность предоставления фальшивых справок.
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